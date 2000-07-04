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Оля Цибульская поделилась интересным селфи

Оля Цибульская поделилась интересным селфиТелеведущая позировала с зонтом

Самая поющая ведущая украинского шоу-бизнеса Ольга Цибульская опубликовала на странице своего микроблога интересный снимок. В кадре обаятельная артистка запечатлена во время прогулки по Львову, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В подписи к снимку, она предложила, подписчикам добавить недостающее слово в названии поста, добавив его к словам «Оля» и «зонт». Также теледива напомнила фолловерам о вечеринке с ее участием, которая должна состояться в одном из популярных львовских ночных клубов.

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Фанаты активно откликнулись на просьбу исполнительницы и засыпали публикацию многочисленными комментариями.

Оля Цибульская поделилась интересным селфи
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 Теги: Оля Цибульская, селфи

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Сегодня, 21:42 » Автор: Татьяна Ларина
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