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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко прогулялась в шубе и купальнике

Регина Тодоренко прогулялась в шубе и купальникеВедущая решила прокатиться на скейте

Знаменитая телеведущая и путешественница Регина Тодоренко опубликовала в своем микроблоге фотоснимок, сделанный на фоне оживленной городской улицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen

В кадре знаменитость запечатлена стоя на скейте в оригинальном наряде – розовой шубе надетой поверх белого купальника в красный горох, колготах в сеточку и белых кроссовках.

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В подписи к снимку она напомнила, что близится премьера ее авторского вечернего шоу «Пятница с Региной» и иронично отметила, что все, кому не нравится ее фигура – могут не стесняясь ее критиковать.
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 Теги: Регина Тодоренко, телеведущая

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Сегодня, 22:53 » Автор: Татьяна Ларина
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