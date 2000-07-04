Раздел: Культура
Джиджи Хадид на гидроцикле попала на обложку журнала
Модель также призналась в любви к фотографу.
Джиджи Хадид часто оказывается на обложках культовых глянцев и этот раз не стал исключением. Всемирно известная супермодель, трендсеттер и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою идеальную фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.
Совсем недавно девушка похвасталась новой экстремальной фотосессией для VMAGAZINE и призналась в любви к известному фотографу.
«Нет слов, чтобы описать, какое удовольствие я получила от создания всей этой истории + обложки !!!, я очень благодарна и горжусь, что вернулась на обложку V от Марио Сорренти !!!! #StephenGan — помимо моего крестного отца в мире моды с самого начала моей карьеры в Нью-Йорке, вы также были настоящим другом, доверенным лицом и наставником для меня. Слов нет, чтобы выразить благодарность за все, включая этот рассказ об обложке, который вызвал и заставил меня почувствовать себя самой могущественной! @mario_sorrenti ты был таким веселым товарищем по команде! Спасибо за все !!!! Я никогда не забуду эти пару дней!» — трогательно поблагодарила команду глянца Джиджи.
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Всего за сутки пост набрал 1,2 млн. лайков и 4 тыс. хвалебных отзывов. Напомним, что Джиджи Хадид заставила фанатов пускать слюнки, выложив роскошное фото в купальнике. На этот раз девушка задала новый тренд, надев лиф поверх коротенького топа.
Джиджи Хадид часто оказывается на обложках культовых глянцев и этот раз не стал исключением. Всемирно известная супермодель, трендсеттер и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою идеальную фигуру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ukrnews24.
Совсем недавно девушка похвасталась новой экстремальной фотосессией для VMAGAZINE и призналась в любви к известному фотографу.
«Нет слов, чтобы описать, какое удовольствие я получила от создания всей этой истории + обложки !!!, я очень благодарна и горжусь, что вернулась на обложку V от Марио Сорренти !!!! #StephenGan — помимо моего крестного отца в мире моды с самого начала моей карьеры в Нью-Йорке, вы также были настоящим другом, доверенным лицом и наставником для меня. Слов нет, чтобы выразить благодарность за все, включая этот рассказ об обложке, который вызвал и заставил меня почувствовать себя самой могущественной! @mario_sorrenti ты был таким веселым товарищем по команде! Спасибо за все !!!! Я никогда не забуду эти пару дней!» — трогательно поблагодарила команду глянца Джиджи.
Читайте также: Белла Хадид еще больше похудела
Всего за сутки пост набрал 1,2 млн. лайков и 4 тыс. хвалебных отзывов. Напомним, что Джиджи Хадид заставила фанатов пускать слюнки, выложив роскошное фото в купальнике. На этот раз девушка задала новый тренд, надев лиф поверх коротенького топа.
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