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Раздел: Культура  
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Олег Винник поделился секретами своего рациона

Олег Винник поделился секретами своего рациона Певец рассказал, какую зелень он ест чаще всего.

Популярный украинский певец Олег Винник, который на днях произвел фурор на фестивале Atlas Weekend, рассказал, как питается, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"С утра - пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем - белок с клетчаткой: яйца с листьями салата", - рассказал секс-символ украинской эстрады в интервью журналу "Отдохни". А вот вечером Олег может съесть не жирную и не жареную котлету.

Вообще, по словам Винника, в еде он не привередливый, поэтому ему легко придерживаться правильного питания.

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"Руколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом", - добавил певец. Отметим, что сейчас артист активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.
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 Теги: Олег Винник, рукола

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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