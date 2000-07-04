Раздел: Культура
Ким Кардашьян показала необычное архивное фото с сестрами
Кроме самой Ким, на фотографии запечатлены Кендалл и Кайли Дженнер.
Американская знаменитость Ким Кардашьян на днях вызвала фурор и «взорвала» Сеть детскими фото Кендалл и Кайли Дженнер. По словам звезды реалити-шоу, снимкам ровно 10 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ким Кардашьян поделилась в Сети архивной фотографией, где запечатлена вместе со своими сестрами-подростами Кайли и Кендалл Дженнер. Три знаменитые девушки выглядят практически неузнаваемыми на снимке 10-летней давности. По словам самой Кардашьн, кадр был сделан 4 июля 2008 года.
Поклонники были в восторге, когда увидели на снимке вместе с Ким 12-летнюю Кендалл и 10-летнюю Кайли, вместе с подругой семьи. Также светская львица утверждает, что за десять лет многое что изменилось.
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Например, сама Ким стала матерью троих детей, а у её сестры 20-летней Кайли также появился собственный ребенок.
Американская знаменитость Ким Кардашьян на днях вызвала фурор и «взорвала» Сеть детскими фото Кендалл и Кайли Дженнер. По словам звезды реалити-шоу, снимкам ровно 10 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ким Кардашьян поделилась в Сети архивной фотографией, где запечатлена вместе со своими сестрами-подростами Кайли и Кендалл Дженнер. Три знаменитые девушки выглядят практически неузнаваемыми на снимке 10-летней давности. По словам самой Кардашьн, кадр был сделан 4 июля 2008 года.
Поклонники были в восторге, когда увидели на снимке вместе с Ким 12-летнюю Кендалл и 10-летнюю Кайли, вместе с подругой семьи. Также светская львица утверждает, что за десять лет многое что изменилось.
Читайте также: Олег Винник поделился секретами своего рациона
Например, сама Ким стала матерью троих детей, а у её сестры 20-летней Кайли также появился собственный ребенок.
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