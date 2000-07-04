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Ким Кардашьян показала необычное архивное фото с сестрами

Ким Кардашьян показала необычное архивное фото с сестрами Кроме самой Ким, на фотографии запечатлены Кендалл и Кайли Дженнер.

Американская знаменитость Ким Кардашьян на днях вызвала фурор и «взорвала» Сеть детскими фото Кендалл и Кайли Дженнер. По словам звезды реалити-шоу, снимкам ровно 10 лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ким Кардашьян поделилась в Сети архивной фотографией, где запечатлена вместе со своими сестрами-подростами Кайли и Кендалл Дженнер. Три знаменитые девушки выглядят практически неузнаваемыми на снимке 10-летней давности. По словам самой Кардашьн, кадр был сделан 4 июля 2008 года.

Поклонники были в восторге, когда увидели на снимке вместе с Ким 12-летнюю Кендалл и 10-летнюю Кайли, вместе с подругой семьи. Также светская львица утверждает, что за десять лет многое что изменилось.

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Например, сама Ким стала матерью троих детей, а у её сестры 20-летней Кайли также появился собственный ребенок.
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 Теги: Ким Кардашьян, сестры

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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