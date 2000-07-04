Раздел: Культура
Хайди Клум рассказала, как ей удается оставаться стройной
Модель имеет идеальную фигуру, являясь матерью четверых детей.
45-летняя модель призналась, что может есть все, чего душа изволит. Суперстройное тело у звезды не только благодаря природной конституции, но и благодаря режиму питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Мать четверых детей Хайди Клум раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Она призналась, что не сидит на диете, просто ужинает в 6:00 вместе с детьми. Модель считает, что если есть в шесть, то у пищи остается время, чтобы правильно усвоиться.
Тем не менее, Хайди Клум не питается всем подряд, а выбирает здоровую еду и старается следить за порциями. «Я стараюсь не есть слишком много за один раз. И предпочитаю готовить сама», — уведомила Клум. Она отметила, что заказывая еду в ресторане трудно узнать, сколько и что именно туда положили.
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Эти нехитрые правила позволяют ей выглядеть так, что ее 26-летний бойфренд музыкант Том Каулитц смотрится рядом с ней как одногодка знаменитости.
45-летняя модель призналась, что может есть все, чего душа изволит. Суперстройное тело у звезды не только благодаря природной конституции, но и благодаря режиму питания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Мать четверых детей Хайди Клум раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Она призналась, что не сидит на диете, просто ужинает в 6:00 вместе с детьми. Модель считает, что если есть в шесть, то у пищи остается время, чтобы правильно усвоиться.
Тем не менее, Хайди Клум не питается всем подряд, а выбирает здоровую еду и старается следить за порциями. «Я стараюсь не есть слишком много за один раз. И предпочитаю готовить сама», — уведомила Клум. Она отметила, что заказывая еду в ресторане трудно узнать, сколько и что именно туда положили.
Читайте также: Ким Кардашьян показала необычное архивное фото с сестрами
Эти нехитрые правила позволяют ей выглядеть так, что ее 26-летний бойфренд музыкант Том Каулитц смотрится рядом с ней как одногодка знаменитости.
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