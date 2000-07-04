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Раздел: Культура  
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Настя Каменских заинтриговала фанатов откровенным фото

Настя Каменских заинтриговала фанатов откровенным фотоУкраинская певица Настя Каменских удивила поклонников откровенным фото с отдых в Калифорнии (США).

Артистка сфотографировалась в откровенном бикини на пляже, чем вызвала споры у подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Некоторые юзеры заподозрили, что на снимке вовсе не Каменских, ведь не видно лица звезды.

"Он, истории посмотрите, такой же купальник", – стали на защиту популярной певицы фанаты.

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Стоить отметить, что далеко не всем понравился откровенный образ Насти Каменских: "Видно тобі зовсім погано", "Ммм, кошмар", "Какой ужас", "Худать треба", "Каменских туда же. Тело оголяет", "Полненько". Хотя большинство пользователей сети все-таки похвалили красивую фигуру Насти: "Идеальная", "Ух, красота", "Туго сели", "Куда Потап смотрит", "Ничего себе"…
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 Теги: Настя Каменских, фото, купальник, бикни

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Сегодня, 10:08 » Автор: Алена Шимко
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