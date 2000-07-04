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Оля Сумская показала фото с дочерьми
На снимке артистка изображена с двумя дочками.
Народная артистка Украины и популярная актриса Ольга Сумская похвасталась фотографией своих подросших дочерей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Снимок популярная артистка опубликовала на своей страничке в Instagram и мило его подписала.
"Мои девочки", - гласит подпись под фото. Стоит отметить, что в комментариях люди обратили внимание, что дочери Ольги очень на нее похожи и все они выглядят прекрасно, как и их звездная мама, но также они похожи на своего отца.
Люди в соцсети делают комплименты Сумской и отмечают, что ее красота передалась детям по наследству.
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"Хоть бы не знал, чьи девчонки, так видно же две капельки.....мама и папа", - написал tatiananikolaevnakrasnoshchek. "Одна лучше другой. Красавицы", - отреагировала irinariskal. "Дочки копии пап своих , но старшая совсем немного ,особенно глазами, похожа на мать", - написала vvknvd18. "Мамина красота и наибольшее богатство", - прокомментировала lin.2114.
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