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Раздел: Культура  
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Наталья Могилевская показала, как отдыхает на пляже

Наталья Могилевская показала, как отдыхает на пляжеНаталья Могилевская наслаждается жаркими днями на отдыхе в Одессе.

Оттуда звезда делится якрими фотографиями, в том числе демонстрируя красивую фигуру в купальнике, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

После похудения Наталья Могилевская смело носит самые красивые женственные наряды и демонстрирует идеальные формы в красивых купальниках.

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Парочкой фотографий звезда поделилась в Instagram и прокомментировала свой пост:
"Доброе утро, Одесситы!
Вы уже сделали гимнастику или йогу?
В выходные приятно все делать не спеша и потом завтрак!"
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 Теги: Наталья Могилевская, фото, пляж, купальник

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Сегодня, 12:00 » Автор: Алена Шимко
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