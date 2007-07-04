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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория опубликовала трогательное фото с новорожденным сыном

Ева Лонгория опубликовала трогательное фото с новорожденным сыном
Ева Лонгория с сыном Сантьяго.

С рождением сына Сантьяго Энрике в жизни 43-летней Евы Лонгории появилось много радостей, которых прежде не было, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.

Актриса наслаждается материнством и рассказывает о своей любви к малышу в Instagram. В пятницу она опубликовала в соцсети трогательный кадр, показывающий ее без макияжа и с сыном на руках.

Утренние объятия с этим ангелом — самые лучшие,— написала Ева рядом с фото.

В своем первом посте в Instagram о рождении Сантьяго Лонгория подняла остросоциальную тему о разделении семей мигрантов в США, о результате политики «нулевой терпимости».

Я даже не способна представить, что у меня могут забрать сына. Семьи должны быть вместе, именно поэтому нам следует сделать все для их воссоединения,— заявила актриса в соцсети.

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Сантьяго стал для нее первенцем, а для мужа Евы, 50-летнего Хосе Антонио Бастона, четвертым ребенком: у мексиканского бизнесмена есть трое детей от предыдущего брака.
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 Теги: Ева Лонгория, фото, сын, новорожденный

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Сегодня, 13:48 » Автор: Алена Шимко
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