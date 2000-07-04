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Раздел: Культура  
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Катя Бужинская предстала в необычном образе

Катя Бужинская предстала в необычном образе
Катерина Бужинская поделилась фотографией в Инстаграме, которой сразила наповал пользователей соцсети.

Белокурая артистка была облачена в белое платье во время съемки и ее образ был дополнен аксессуарами в цвет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Яркий макияж и природная красота Кати Бужинской свела с ума поклонников, а потому они не перестают хвалить певицу.

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Множеством аналогичных отзывов заполнена лента комментариев под новой фотографией Бужинской: «Очень удачное фото, Катя!», «Просто неймовірна краса», «Безумно красиво!», «Нереальное фото)) красотка)».
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 Теги: Катя Бужинская, блондинка, фото

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Сегодня, 18:54 » Автор: Алена Шимко
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