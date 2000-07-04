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Раздел: Культура  
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Джулия Робертс опубликовала первую ретро-фотографию

Джулия Робертс опубликовала первую ретро-фотографию
Звезда опубликовала старый черно-белый снимок.

50-летняя американская актриса Джулия Робертс, которая недавно завела аккаунт в Instagram. , опубликовала первую ретро-фотографию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На черно-белом снимке знаменитость изображена на прогулке в черном жакете и солнцезащитных очках.

Когда проводилась съемка неизвестно, однако на фотография Роберт выглядит довольно молодо.

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За несколько часов пост актрисы собрал 76 тысяч "лайков".
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 Теги: Джулия Робертс, Инстаграм, фото, ретро

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Сегодня, 20:35 » Автор: Алена Шимко
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