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Раздел: Культура  
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Рассел Кроу сильно потолстел и отрастил бороду

Рассел Кроу сильно потолстел и отрастил бороду Изменения во внешности могут быть связаны с новой ролью.

Если вы соскучились по Расселом, то вот возможность увидеть его сейчас: накануне Кроу провел день в Universal Studios в Голливуде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Впрочем, мы не удивимся, если вы не узнаете его - мы сами едва поняли, что это любимый актер!

54-летний Кроу сильно набрал лишнего веса и зарос волосами.

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Поклонники уверены - такие изменения были сделаны актером ради роли в следующем фильме Boy Erased, который выйдет уже 2 ноября.

Рассел Кроу сильно потолстел и отрастил бороду
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 Теги: Рассел Кроу, внешность

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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