» » Известная модель показала стройную фигуру в бикини
Раздел: Культура  
0

Известная модель показала стройную фигуру в бикини

Известная модель показала стройную фигуру в бикини Не так давно знаменитость стала мамой.

Почти год назад Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой, родив Джейсону Стэтхэму сына Джека Оскара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

Впрочем, к форме модель возвращаться не спешила и даже удивляла этим фанов, которые не привыкли видеть лишний вес на теле красавицы.

Однакj, уже сейчас Роузи демонстрирует - спешка в этой ситуации - не лучший советчик, поэтому несколько месяцев спорта и правильного питания могут сделать чудеса.

Читайте также: Рассел Кроу сильно потолстел и отрастил бороду

В своем инстаграме Хантингтон-Уайтли поделилась пикантным фото, на котором позирует в черном комплекте белья из своей коллекции. Звезда похвасталась идеальным прессом и стройной фигурой.

Известная модель показала стройную фигуру в бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Роузи Хантингтон-Уайтли, фото

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     79
     0

Похожие новости по теме

Беременная Роузи Хантингтон-Уайтли сфотографировалась в бикини Беременная Роузи Хантингтон-Уайтли сфотографировалась в бикини

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли официально подтвердила, что ожидает первенца.

В топе без белья: красотка Роузи Хантингтон-Уайтли в гламурной фотосессии В топе без белья: красотка Роузи Хантингтон-Уайтли в гламурной фотосессии

Модель снялась в новом стильном фотосете.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала стройные ножки Роузи Хантингтон-Уайтли показала стройные ножки

29-летняя модель попала в объективы папарацци после деловой встречи.

Роузи Хантингтон-Уайтли показала какой была в 17 лет Роузи Хантингтон-Уайтли показала какой была в 17 лет

На снимке, который выложила в сеть Роузи Хантингтон-Уайтли, ей всего 17 лет.

Обнаженная Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в постели. Фото Обнаженная Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в постели. Фото

Модель с идеальной фигурой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх