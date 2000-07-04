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Раздел: Культура  
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Концерт Криса Брауна закончился его арестом

Концерт Криса Брауна закончился его арестом Позднее певца отпустили под залог.

Очевидцы рассказали представителям средств массовой информации о том, что полиция заявилась непосредственно к концертному залу Coral Sky Amphitheatre во Флориде, где поджидала Брауна с ордером на арест. При этом, никто так и не смог узнать, что же послужило причиной задержания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Отпустили Брауна только лишь после внесенного залога в 2 тысячи долларов. Позднее сам исполнитель выступил с заявлением в социальных сетях, в котором подтвердил, что намерен продолжить свое концертное турне, потому как ограничений на перемещение ему предъявлено не было.

В мае полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию уголовного дела, ответчиком в котором также выступил Крис Браун. Тогда девушка заявила об изнасиловании, которое было совершено неизвестными во время вечеринки в доме певца.

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Сам Крис Браун уже не впервые попадает в поле зрения полиции. Особо громким был инцидент в 2009 году, когда он избил тогдашнюю подругу певицу Рианну.
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 Теги: Крис Браун, задержание

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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