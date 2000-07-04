Раздел: Культура
Оксана Марченко посетила показ D&G в роскошном платье
Ведущая фотографировалась с Доменико Дольче и Стефано Габбана.
В небольшом итальянском городке Тремеццо на берегу озера Комо 6 июля состоялся настоящий праздник фешн-индустрии – новый показ легендарного бренда Dolce&Gabbana Alta Moda 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Невероятные краски образов, продуманный до мелочей роскошный дизайн территории и прекрасная летняя Италия – все это подчеркивало как всегда искрометные идеи Доменико Дольче и Стефано Габбана и их потрясающий внутренний мир, отображенный в непревзойденных нарядах.
Их демонстрировали топ-модели всех времен и народов: Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Эшли Грем, Хелена Кристенсен, Мэй Маск (мама Илона Маска), Леди Китти Спенсер (племянница Леди Ди), Халима Аден (первая модель в хиджабе).
Также показ посетили известные и влиятельные VIP-гости, среди которых – и украинская телеведущая Оксана Марченко. Она просто покорила присутствующих своим ошеломляющим красным нарядом, от которого весь вечер не мог отвести глаз и один из его создателей – Доменико Дольче.
К дружбе и вниманию именитого кутюрье Оксана относится с большим трепетом, что подтверждают теплые словами в его адрес. Оксана пообщалась со многими гостями, приглашенными на праздник
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«Всегда восторгаюсь твоей оригинальностью в настолько красочном видении мира, в постоянно новаторском взгляде на классику, которая в твоих руках становится современной. Твоя смелость в комбинации деталей не имеет границ, что всегда обращает на себя внимание и вызывает восторг. Роскошь, шик и тонкая загадка – уважаю тебя именно за такой подход к творчеству. Благодарю, что открываешь для меня свой потрясающе красивый мир, полон эстетики и замечательных Gлюдей», — так подписала Оксана Марченко снимки с кутюрье в Instagram.
В небольшом итальянском городке Тремеццо на берегу озера Комо 6 июля состоялся настоящий праздник фешн-индустрии – новый показ легендарного бренда Dolce&Gabbana Alta Moda 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Невероятные краски образов, продуманный до мелочей роскошный дизайн территории и прекрасная летняя Италия – все это подчеркивало как всегда искрометные идеи Доменико Дольче и Стефано Габбана и их потрясающий внутренний мир, отображенный в непревзойденных нарядах.
Их демонстрировали топ-модели всех времен и народов: Наоми Кэмпбелл, Ева Герцигова, Эшли Грем, Хелена Кристенсен, Мэй Маск (мама Илона Маска), Леди Китти Спенсер (племянница Леди Ди), Халима Аден (первая модель в хиджабе).
Также показ посетили известные и влиятельные VIP-гости, среди которых – и украинская телеведущая Оксана Марченко. Она просто покорила присутствующих своим ошеломляющим красным нарядом, от которого весь вечер не мог отвести глаз и один из его создателей – Доменико Дольче.
К дружбе и вниманию именитого кутюрье Оксана относится с большим трепетом, что подтверждают теплые словами в его адрес. Оксана пообщалась со многими гостями, приглашенными на праздник
Читайте также: Известный британский певец отменил гастроли из-за тяжелой болезни
«Всегда восторгаюсь твоей оригинальностью в настолько красочном видении мира, в постоянно новаторском взгляде на классику, которая в твоих руках становится современной. Твоя смелость в комбинации деталей не имеет границ, что всегда обращает на себя внимание и вызывает восторг. Роскошь, шик и тонкая загадка – уважаю тебя именно за такой подход к творчеству. Благодарю, что открываешь для меня свой потрясающе красивый мир, полон эстетики и замечательных Gлюдей», — так подписала Оксана Марченко снимки с кутюрье в Instagram.
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