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Раздел: Культура  
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Один из участников One Direction расстался с девушкой

Один из участников One Direction расстался с девушкой У пары была одиннадцатилетняя разница в возрасте.

Когда публика узнала о романе Шерил Коул и Лиама Пейна, многие отнеслись к нему скептически, ведь разница в возрасте у влюбленных была 11 лет в пользу Шерил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Парочка доказывала всему миру, что их любовь крепка, однако все же не выдержала проверку временем. Они лично объявили о расставании через Twitter.

«Шерил и я с грустью объявляем о том, что мы решили пойти разными дорогами. Это было непростое решение, но мы все еще любим друг друга как семья. Беар – наш мир, и мы просим уважать его приватность, пока мы пытаемся справиться со всем этим», — пишут бывшие влюбленные в своих соцсетях.

Беар – это сын Лиама и Шерил, который появился на свет в марте прошлого года. К алтарю пара так и не дошла, но долгое время уверяла всех, что между ними все прекрасно. Слухи о разладе появились зимой этого года.

Инсайдеры говорили, что Коул недовольна частными отлучками своего бойфренда, а сам он слишком много времени стремится проводить вне дома и на гастролях. Позже они признавались, что между ними не все гладко, но они старательно работают над своими отношениями.

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Похоже, стараний Лиама и Шерил оказалось недостаточно, чтобы склеить остатки романа.
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 Теги: Лиам Пейн, Шерил Коул

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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