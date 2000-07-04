Раздел: Культура
Один из участников One Direction расстался с девушкой
У пары была одиннадцатилетняя разница в возрасте.
Когда публика узнала о романе Шерил Коул и Лиама Пейна, многие отнеслись к нему скептически, ведь разница в возрасте у влюбленных была 11 лет в пользу Шерил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Парочка доказывала всему миру, что их любовь крепка, однако все же не выдержала проверку временем. Они лично объявили о расставании через Twitter.
«Шерил и я с грустью объявляем о том, что мы решили пойти разными дорогами. Это было непростое решение, но мы все еще любим друг друга как семья. Беар – наш мир, и мы просим уважать его приватность, пока мы пытаемся справиться со всем этим», — пишут бывшие влюбленные в своих соцсетях.
Беар – это сын Лиама и Шерил, который появился на свет в марте прошлого года. К алтарю пара так и не дошла, но долгое время уверяла всех, что между ними все прекрасно. Слухи о разладе появились зимой этого года.
Инсайдеры говорили, что Коул недовольна частными отлучками своего бойфренда, а сам он слишком много времени стремится проводить вне дома и на гастролях. Позже они признавались, что между ними не все гладко, но они старательно работают над своими отношениями.
Читайте также: Известная модель показала стройную фигуру в бикини
Похоже, стараний Лиама и Шерил оказалось недостаточно, чтобы склеить остатки романа.
Когда публика узнала о романе Шерил Коул и Лиама Пейна, многие отнеслись к нему скептически, ведь разница в возрасте у влюбленных была 11 лет в пользу Шерил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Парочка доказывала всему миру, что их любовь крепка, однако все же не выдержала проверку временем. Они лично объявили о расставании через Twitter.
«Шерил и я с грустью объявляем о том, что мы решили пойти разными дорогами. Это было непростое решение, но мы все еще любим друг друга как семья. Беар – наш мир, и мы просим уважать его приватность, пока мы пытаемся справиться со всем этим», — пишут бывшие влюбленные в своих соцсетях.
Беар – это сын Лиама и Шерил, который появился на свет в марте прошлого года. К алтарю пара так и не дошла, но долгое время уверяла всех, что между ними все прекрасно. Слухи о разладе появились зимой этого года.
Инсайдеры говорили, что Коул недовольна частными отлучками своего бойфренда, а сам он слишком много времени стремится проводить вне дома и на гастролях. Позже они признавались, что между ними не все гладко, но они старательно работают над своими отношениями.
Читайте также: Известная модель показала стройную фигуру в бикини
Похоже, стараний Лиама и Шерил оказалось недостаточно, чтобы склеить остатки романа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
121
0
Также советуем посмотреть
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
Оставьте свой комментарий