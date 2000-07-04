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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева показала, чем занимается на пляже

Жанна Бадоева показала, чем занимается на пляже
Телеведущая рассказала, какую книгу сейчас читает.

Во время отдыха на Сардинии Жанна Бадоева нашла в своем графике время на чтение, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Сейчас звезда читает книгу «Никогде» Нила Геймана, хотя изначально купила ее для дочери Лолиты.

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Читает Жанна на пляже по утрам. Поэтому не удивительно, что этот пост Бадоева сопроводила своим пляжным снимком.
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 Теги: Жанна Бадоева, Сардиния, отдых, пляж

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Сегодня, 09:09 » Автор: Алена Шимко
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