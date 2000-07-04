» » Настя Каменских идеально подчеркнула фигуру
Раздел: Культура  
0

Настя Каменских идеально подчеркнула фигуру

Настя Каменских идеально подчеркнула фигуру
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

За несколько часов певица успела поразить поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

«Новый день – новый образ», — подписала публикацию знаменитость.

На снимке певица стоит в стильном облегающем платье белого оттенка с длинными рукавами и красных ботфортах. Образ идеально подчеркнул фигуру и красоту звезды.

Всего за несколько часов снимок артистки собрал десятки тысяч лайков. Поклонники пришли в восторг от такого образа Насти.

«Красотка, просто мегазвезда», — написала одна из пользователей.

Читайте также: Настя Каменских подчеркнула пышную грудь

«Шикарная», «Бомбита», «Огонь», «Такая модница», — прокомментировали фанаты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Настя Каменских, платье, ботфорты

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 10:21 » Автор: Алена Шимко
     945
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских подчеркнула большую грудь тесным топом Настя Каменских подчеркнула большую грудь тесным топом

Певица показала, в каком виде ходит на работу.

Настя Каменских и ее мама привели поклонников в восторг Настя Каменских и ее мама привели поклонников в восторг

Настя Каменских поделилась фотографией с мамой

Настя Каменских подчеркнула пышную грудь Настя Каменских подчеркнула пышную грудь

Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram стильным и сексуальным образом.

Настя Каменских подчеркнула пышную грудь прозрачным топом Настя Каменских подчеркнула пышную грудь прозрачным топом

На снимке Настя позирует в компании Потапа и Катерины Осадчей.

Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских

Певица поразила внешним видом в стильном наряде.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх