Раздел: Культура
Настя Каменских идеально подчеркнула фигуру
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
За несколько часов певица успела поразить поклонников, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
«Новый день – новый образ», — подписала публикацию знаменитость.
На снимке певица стоит в стильном облегающем платье белого оттенка с длинными рукавами и красных ботфортах. Образ идеально подчеркнул фигуру и красоту звезды.
Всего за несколько часов снимок артистки собрал десятки тысяч лайков. Поклонники пришли в восторг от такого образа Насти.
«Красотка, просто мегазвезда», — написала одна из пользователей.
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«Шикарная», «Бомбита», «Огонь», «Такая модница», — прокомментировали фанаты.
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