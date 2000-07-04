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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский адресовал новый пост своей бывшей

Виталий Козловский адресовал новый пост своей бывшейПевец удивил своих поклонниц новым постом в Инстаграме.

В конце июня в YouTube вышел новый выпуск программы «Ходят слухи» с ведущей Раминой Эсхакзай, в котором она взяла интервью у Виталия Козловского. Парочка откровенно разговорилась и раскрыла детали своего расставания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Накануне в Инстаграме Виталий неожиданно обратился к бывшей невесте: «Всё началось у нас со съёмок клипа #ОтпускаюНа … Собственно, со временем так и произошло, мы друг друга ОТПУСТИЛИ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ… Ты пишешь мне : «Скучаю», я в этом сомневаюсь. Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь. Ловлю себя на мысли, как все закономерно. Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно. Есть новые этапы в любых из отношений, И лишь дегенераты не видят изменений. Играться в расставания или копить обиды, Какие-то сценарии изображать для вида. Так глупо и бессмысленно, я в это не играю, Но с болью вижу истину и просто отвыкаю. #любовьмойгрех»

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Поклонницы Козловского не перестают восхищаться его мудростью и талантом, а также не стесняются писать в комментариях, что хотели бы себе такого мужчину.
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 Теги: Виталий Козловский, Рамина Эсхакзай, пост

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Сегодня, 11:57 » Автор: Алена Шимко
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