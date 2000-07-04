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Раздел: Культура  
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Надежда Мейхер решилась сменить имидж

Надежда Мейхер решилась сменить имидж
Этим летом украинская певица и актриса Надежда Мейхер решилась на смену имиджа.

Звезда остригла длинные волосы и примерила стильный боб с челкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Мейхер поделилась фотографией в росокшном маленьком черном платье на своей страничке в соцсети ,а также рассказала о своем детстве с бабушкой.

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"Когда я была маленькой, моя Бабуля Евгения всё время говорила чтобы я « закусывала» губы)))( видя тенденцию )))) Дабы они не выросли большими ( В её молодости, а это 30-е-40-е гг. было не модно и не красиво иметь большие губы.
Какое-то время я верила бабушкиной «гипотезе» и прикусывала губы)) Но как видите, это не помогло))
Дай Бог моей бабуленьке ещё долгих лет жизни. Обожаю Её, и бесконечно благодарю за незабываемое время, которое провела в деревне Збручивка. За теплоту, заботу, любовь... За домашнюю еду, вкуснее которой в мире нет!
БУДТЕ СОБОЙ! БЕРЕГИТЕ СВОИ ПРИРОДНЫЕ ДАННЫЕ! ЭТО ВАША УНИКАЛЬНОСТЬ! И не забывайте о Родных и Близких!"
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 Теги: Надежда Мейхер, каре, прическа

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Сегодня, 12:25 » Автор: Алена Шимко
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