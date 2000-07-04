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Раздел: Культура  
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Олег Винник попробовал себя в новом амплуа

Олег Винник попробовал себя в новом амплуаИзвестный украинский певец Олег Винник решился на смену профессии, приняв участие в съемках одного из украинских фильмов.

"Я Олег Винник, и я не знаю, что такое маленький. Собираю концертные залы, потому соберу и кинозалы", - сказал певец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Следует уточнить, что это будет первая кинематографическая роль для певца.

Его роль в фильме держится в секрете, однако режиссеры признаются, что сотрудничать с ним легко и приятно. "Это человек максимальной самоотдачи.

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Подошел к съемкам максимально ответственно", - сказал режиссер Владислав Дикий.
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 Теги: Олег Винник, кино

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Сегодня, 15:01 » Автор: Алена Шимко
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