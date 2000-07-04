Раздел: Культура
Олег Винник попробовал себя в новом амплуа
Известный украинский певец Олег Винник решился на смену профессии, приняв участие в съемках одного из украинских фильмов.
"Я Олег Винник, и я не знаю, что такое маленький. Собираю концертные залы, потому соберу и кинозалы", - сказал певец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Следует уточнить, что это будет первая кинематографическая роль для певца.
Его роль в фильме держится в секрете, однако режиссеры признаются, что сотрудничать с ним легко и приятно. "Это человек максимальной самоотдачи.
Читайте также: Олег Винник стал героем забавных фотожаб
Подошел к съемкам максимально ответственно", - сказал режиссер Владислав Дикий.
"Я Олег Винник, и я не знаю, что такое маленький. Собираю концертные залы, потому соберу и кинозалы", - сказал певец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Следует уточнить, что это будет первая кинематографическая роль для певца.
Его роль в фильме держится в секрете, однако режиссеры признаются, что сотрудничать с ним легко и приятно. "Это человек максимальной самоотдачи.
Читайте также: Олег Винник стал героем забавных фотожаб
Подошел к съемкам максимально ответственно", - сказал режиссер Владислав Дикий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1044
0
Также советуем посмотреть
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
Оставьте свой комментарий