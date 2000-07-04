Раздел: Культура
Вика из "НеАнгелов" показала стройную фигуру
Участница одного из самых популярных вокальных дуэтов «НеАнгелы» Виктория Смеюха похвасталась перед подписчиками стройным и накачанным телом.
Она опубликовала в микроблоге эффектный снимок, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
В кадре исполнительница позирует в элегантном черном купальнике, который позволяет оценить не только отличный вкус артистки, но и ее привлекательные формы. «А ну-ка, отожмись сейчас же!» — обратилась она ко всем, кто вечно находит причины не заниматься собой.
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Поклонники звезды пришли в восторг от увиденного в кадре и щедро осыпали любимую певицу многочисленными комплиментами.
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