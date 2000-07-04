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Раздел: Культура  
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Шарлиз Терон похудела на 22 килограмма

Шарлиз Терон похудела на 22 килограмма
42-летняя актриса всегда отдает предпочтение естественности даже если она не идеальна.

В данном случае речь пошла о набранном весе Шарлиз для роли в новом фильме «Талли», в котором она сыграла многодетную мать. Что бы выглядеть гармоничнее, а игра была правдоподобнее актрисе пришлось идти на жертвы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.

Роль сыграна, а Шерон Стоун сразу же после съемок взялась за приведение фигуры в порядок, правда на этот раз сделать быстрый результат не удалось. Актрисе понадобилось около полутора года, но она это сделала сбросив 22 килограмма лишнего веса звезда вновь блистает на публике.

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Поговаривают, что актриса даже на некоторое время впадала в депрессию от того, что не могла привести себя в порядок так быстро как делала это раньше. Да это и не удивительно ведь годы замедляют этот процесс, но не смотря на все отвлекающие моменты 42- летняя Шерон сумела побороть все препятствия и обрести желаемое тело.
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 Теги: Шарлиз Терон, похудение

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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