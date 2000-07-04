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Том Харди снова станет отцом

Том Харди снова станет отцомУ 40-летнего Тома Харди уже есть один сын Луи от бывшей подруги.

Голливудский красавец и известный актер Том Харди с женой Шарлоттой Райли, 4 июля, посетил премьеру фильма "Плавая с мужчинами" ("Swimming with Men") в Лондоне. Журналисты заметили у актрисы Райли скрытый живот под платьем, но сама пара пока ничего не комментирует.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Показ фильма состоялся в кинотеатре Curzon Mayfair Cinema, где роскошная Шарлотта в белом платье с Томом Харди прошлась по красной дорожке мероприятия. Как известно, киноактриса стала одной из главных героинь новой ленты.

Внимание привлекло не только счастливые супруги, которые не отходили друг от друга ни на шаг, а и ее формы, которые она скрывала под платьем. Но инсайдеры уже успели подтвердить догадки СМИ, – Райли действительно беременна.

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Так это или нет, узнаем позже. Стоит напомнить, что у 40-летнего Тома Харди уже есть один сын Луи от бывшей подруги Рэйчел Спид. Что насчет 36-летней Шарлотты Райли, то пара познакомилась в 2009 году на съемках фильма "Грозовой перевал", и уже в 2014 году пара поженилась. Через год у супругов родился сын.
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 Теги: Том Харди, отец

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Сегодня, 18:33 » Автор: Едгар Букмирза
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