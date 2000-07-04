Раздел: Культура
Знаменитый дизайнер публично оскорбил семью Кардашян
Случай произошел несколько дней назад.
Известный итальянский дизайнер Стефано Габбана уже не первый месяц резко высказывается в адрес звезд шоу-бизнеса. На этот раз он добрался до клана Кардашян, которую публично оскорбил в соцсети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Курьезный случай произошел несколько дней назад, когда под одним из постов о семье Кардашян в Instagram он оставил оскорбительный комментарий: "Самые дешевые люди в мире".
Такое решение раскритиковать клан Кардашян фанатам показалось довольно странным, поскольку семейство часто носит бренд его одежды Dolce & Gabbana и имеет хорошие отношения со всеми членами семьи. Даже на днях одна из старших сестер Кардашян, Кортни, опубликовала с Доменико Дольче (партнером Стефано) общую фотографию.
Известный итальянский дизайнер Стефано Габбана уже не первый месяц резко высказывается в адрес звезд шоу-бизнеса. На этот раз он добрался до клана Кардашян, которую публично оскорбил в соцсети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Курьезный случай произошел несколько дней назад, когда под одним из постов о семье Кардашян в Instagram он оставил оскорбительный комментарий: "Самые дешевые люди в мире".
Такое решение раскритиковать клан Кардашян фанатам показалось довольно странным, поскольку семейство часто носит бренд его одежды Dolce & Gabbana и имеет хорошие отношения со всеми членами семьи. Даже на днях одна из старших сестер Кардашян, Кортни, опубликовала с Доменико Дольче (партнером Стефано) общую фотографию.
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