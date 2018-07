Известный музыкант прекратил гастроли из-за болезни

Исполнитель из Великобритании Элвис Костелло был вынужден приостановить свой европейский концертный тур из-за обнаруженного у него рака.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua 65-летний музыкант и композитор должен был дать несколько концертов в Европе, однако шесть недель назад у него нашли раковую опухоль, после чего ему сделали операцию. Опухоль удалось вырезать за одну операцию, поэтому Костелло позволили вернуться на сцену не раньше чем через месяц после хирургического вмешательства.Шесть недель назад мой врач позвонил мне и сказал: "Вы должны начать играть в лото". Он редко, если вообще когда-либо видел такую ​​маленькую, но очень агрессивную злокачественную опухоль, которую можно было побороть одним хирургическим вмешательством,– заявил счастливый певец.Однако врач Элвиса посоветовал ему взять паузу, из-за чего британец публично принес свои извинения за отмененные концерты. "Я вынужден признать, что потребуется больше времени, чем я думал, на то, чтобы полностью восстановить силы", – заявил Костелло.Он добавил, что за купленные билеты на его концерты будут возвращены все деньги. А взамен на неудобства он пообещал выпустить новый сингл, который можно будет прослушать уже этой осенью.Добавим, что Деклан Патрик Макманус, более известный как Элвис Костелло, является известным британским певцом и композитором, оказавшим большое влияние на развитие современной поп-музыки. В начале музыкальной карьеры он был участником паб-рок-сцены, но уже к концу 1970-х годов он стал одним из самых популярных исполнителей "новой волны". С тех пор он выпустил 26 студийных альбомов.Семь альбомов Элвиса Костелло в свое время входили в UK Top-20, а самыми успешными синглами до сих пор считаются хиты "I Can not Stand Up For Falling Down" и "A Good Year for the Roses".