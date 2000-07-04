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Раздел: Культура  
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Джамала устроила семейное путешествие

Джамала устроила семейное путешествиеСемья Джамалы приехала в гости к своей старшей сестре.

Украинская певица Джамала решила отдохнуть вместе со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом на сказочном отдыхе. Локацию пребывания певица не указывает, но пейзажи кажутся похожими на Турцию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Серию миловидных фотографий артистка опубликовала в своем Instagram. Семья Джамалы приехала в гости к своей старшей сестре певице – Эвелине.

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Родственники гуляют красивыми улицами и парками, пробуют вкусную пищу и купаются в водоемах. В одной из своих публикаций Джамала даже отметила, что "уже не хочет, чтобы лето заканчивалось".



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 Теги: Джамала, путешествие

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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