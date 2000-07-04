Раздел: Культура
Анна Седокова показала маленького сына
Певица не стала привычно закрывать лицо ребенка на фотографиях.
Первое время после рождения сына Анна Седокова, как и многие знаменитости, не показывала сына Гектора общественности. Даже публикуя семейные фото, на которых присутствует малыш, она неизменно закрывала ему лицо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Однако спустя время Анна наконец решилась показать сына, после чего стала регулярно выкладывать его фото в Instagram. Более того, в личном микроблоге звездной мамы появились даже видео, последнее из которых невероятно умилило поклонников. В коротком ролике маленький Гектор еще не совсем уверенно, но очень искренне говорит слово "Мама". Растрогало послание малыша и саму Седокову, которая дополнила видел эмоциональным комментарием:
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"Когда твой малыш отправляет тебе своё первое видеосообщение. Я вчера пересмотрела его тысячу раз! И вот даже не представляю, за что это мне такое счастье. Вот решила поделиться с вами, потому что вы меня всегда так поддерживали. А еще хочу сказать, что мы очень скоро будем все
Первое время после рождения сына Анна Седокова, как и многие знаменитости, не показывала сына Гектора общественности. Даже публикуя семейные фото, на которых присутствует малыш, она неизменно закрывала ему лицо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Однако спустя время Анна наконец решилась показать сына, после чего стала регулярно выкладывать его фото в Instagram. Более того, в личном микроблоге звездной мамы появились даже видео, последнее из которых невероятно умилило поклонников. В коротком ролике маленький Гектор еще не совсем уверенно, но очень искренне говорит слово "Мама". Растрогало послание малыша и саму Седокову, которая дополнила видел эмоциональным комментарием:
Читайте также: Джамала устроила семейное путешествие
"Когда твой малыш отправляет тебе своё первое видеосообщение. Я вчера пересмотрела его тысячу раз! И вот даже не представляю, за что это мне такое счастье. Вот решила поделиться с вами, потому что вы меня всегда так поддерживали. А еще хочу сказать, что мы очень скоро будем все
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