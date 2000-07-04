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Раздел: Культура  
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Популярная американская актриса сыграла свадьбу

Популярная американская актриса сыграла свадьбу Эшли Грин вышла замуж в Калифорнии.

Американская актриса Эшли Грин, мировую известность которой принесла роль Элис Каллен в нашумевшей вампирской саге "Сумерки" вышла замуж за своего возлюбленного - актера Пола Коури, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Влюбленные устроили свадебную церемонию в Калифорнии, в городе Сан-Хосе.

Невеста выбрала для торжества изящное полупрозрачное платье с узором из кружева Wendi Williams-Stern, а жених предстал в светлом костюме, дополнив образ белой рубашкой и мокасинами.

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Эшли и Пол начали встречаться в 2013 году. Спустя три года отношений Коури сделал возлюбленной предложение.

Популярная американская актриса сыграла свадьбу
Популярная американская актриса сыграла свадьбу
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 Теги: Эшли Грин, свадьба

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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