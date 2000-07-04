Раздел: Культура
Настя Каменских публикует все более откровенные фото
Певица поделилась снимками в социальной сети.
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает будоражить поклонников откровенными снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Новые горячие фото, которые артистка разместила в своем Instagram, сделаны в Лос-Анджелесе.
На одном из снимков Настя в белом крошечном бикини позирует на балконе, демонстрируя свои ягодицы.
Также певица сделала несколько селфи у бассейна.
А на одном из кадров Настя позирует полностью обнаженной возле окна.
Поклонники снова разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой певицы, другие же критикуют ее, называя фото "вульгарными" и "пошлыми".
Читайте также: Настя Каменских снова стала "кудряшкой"
mary__vol Такие фото должны быть в личном архиве, а не в инстаграме
k.mila777 Скатилась Настя , фото для срача, цель достигнута . Браво! А ведь раньше интересна была своим творчеством
Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает будоражить поклонников откровенными снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Новые горячие фото, которые артистка разместила в своем Instagram, сделаны в Лос-Анджелесе.
На одном из снимков Настя в белом крошечном бикини позирует на балконе, демонстрируя свои ягодицы.
Также певица сделала несколько селфи у бассейна.
А на одном из кадров Настя позирует полностью обнаженной возле окна.
Поклонники снова разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой певицы, другие же критикуют ее, называя фото "вульгарными" и "пошлыми".
Читайте также: Настя Каменских снова стала "кудряшкой"
mary__vol Такие фото должны быть в личном архиве, а не в инстаграме
k.mila777 Скатилась Настя , фото для срача, цель достигнута . Браво! А ведь раньше интересна была своим творчеством
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