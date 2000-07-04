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Раздел: Культура  
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Настя Каменских публикует все более откровенные фото

Настя Каменских публикует все более откровенные фото Певица поделилась снимками в социальной сети.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, продолжает будоражить поклонников откровенными снимками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Новые горячие фото, которые артистка разместила в своем Instagram, сделаны в Лос-Анджелесе.

На одном из снимков Настя в белом крошечном бикини позирует на балконе, демонстрируя свои ягодицы.

Также певица сделала несколько селфи у бассейна.

А на одном из кадров Настя позирует полностью обнаженной возле окна.

Поклонники снова разделились на два лагеря: одни восхищаются фигурой певицы, другие же критикуют ее, называя фото "вульгарными" и "пошлыми".

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mary__vol Такие фото должны быть в личном архиве, а не в инстаграме
k.mila777 Скатилась Настя , фото для срача, цель достигнута . Браво! А ведь раньше интересна была своим творчеством

Настя Каменских публикует все более откровенные фото
Настя Каменских публикует все более откровенные фото
Настя Каменских публикует все более откровенные фото
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 Теги: Настя Каменских, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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