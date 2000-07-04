» » Инсайдеры рассказали о помолвке Джастина Бибера
Раздел: Культура  
0

Инсайдеры рассказали о помолвке Джастина Бибера

Инсайдеры рассказали о помолвке Джастина Бибера Избранницей певца стала племянница известного актера.

Канадский певец Джастин Бибер сделал предложение племяннице актёра Алека Болдуина - модели Хэйли Болдуин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

Портал приводит слова двух очевидцев, которые утверждают, что это произошло во время отдыха пары на Багамах в ресторане отеля. Охранники Бибера попросили присутствовавших отложить свои телефоны, после чего певец сделал девушке предложение. Она ответила согласием.

Другой источник портала подтвердил помолвку пары.

Бибер и Болдуин вновь начали встречаться около месяца назад.

Джастин заставил понервничать своих поклонников, когда стал снова появляться на людях с подружкой, с которой встречался два года назад довольно непродолжительный срок.

Читайте также: Популярная американская актриса сыграла свадьбу

В последние несколько недель их замечали на вечеринках, в клубах и даже в любимой Джастином церкви. Причём за эти два года молодые люди не раз заводили новые отношения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джастин Бибер, помолвка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     119
     0

Похожие новости по теме

Джастин Бибер удивил фанатов новой прической Джастин Бибер удивил фанатов новой прической

Певец сделал дреды.

У Джастина Бибера скоро появится 28-летняя мачеха У Джастина Бибера скоро появится 28-летняя мачеха

Популярный певец Джастин Бибер готовится к свадьбе.

Джастин Бибер рассекретил свой роман с Хейли Болдуин Джастин Бибер рассекретил свой роман с Хейли Болдуин

Певец взбудоражил Instagram откровенным снимком поцелуя с Хейли Болдуин.

Джастин Бибер развлекается с дочерью Стивена Болдуина Джастин Бибер развлекается с дочерью Стивена Болдуина

Парочка дружит уже давно.

Из-за Джастина Бибера пострадали два человека Из-за Джастина Бибера пострадали два человека

Известный певец вновь попал в серьезную аварию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх