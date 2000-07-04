Раздел: Культура
Инсайдеры рассказали о помолвке Джастина Бибера
Избранницей певца стала племянница известного актера.
Канадский певец Джастин Бибер сделал предложение племяннице актёра Алека Болдуина - модели Хэйли Болдуин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Портал приводит слова двух очевидцев, которые утверждают, что это произошло во время отдыха пары на Багамах в ресторане отеля. Охранники Бибера попросили присутствовавших отложить свои телефоны, после чего певец сделал девушке предложение. Она ответила согласием.
Другой источник портала подтвердил помолвку пары.
Бибер и Болдуин вновь начали встречаться около месяца назад.
Джастин заставил понервничать своих поклонников, когда стал снова появляться на людях с подружкой, с которой встречался два года назад довольно непродолжительный срок.
Читайте также: Популярная американская актриса сыграла свадьбу
В последние несколько недель их замечали на вечеринках, в клубах и даже в любимой Джастином церкви. Причём за эти два года молодые люди не раз заводили новые отношения.
Канадский певец Джастин Бибер сделал предложение племяннице актёра Алека Болдуина - модели Хэйли Болдуин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Портал приводит слова двух очевидцев, которые утверждают, что это произошло во время отдыха пары на Багамах в ресторане отеля. Охранники Бибера попросили присутствовавших отложить свои телефоны, после чего певец сделал девушке предложение. Она ответила согласием.
Другой источник портала подтвердил помолвку пары.
Бибер и Болдуин вновь начали встречаться около месяца назад.
Джастин заставил понервничать своих поклонников, когда стал снова появляться на людях с подружкой, с которой встречался два года назад довольно непродолжительный срок.
Читайте также: Популярная американская актриса сыграла свадьбу
В последние несколько недель их замечали на вечеринках, в клубах и даже в любимой Джастином церкви. Причём за эти два года молодые люди не раз заводили новые отношения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
119
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
- Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
- Позитивное воскресенье: подборка лучших анекдотов недели
- В России девушка оставила автохамок «без волос»
- Порошенко призвал поляков и украинцев к взаимному прощению
- Реакцию Путина на поражение России высмеяли в соцсетях
- С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
Оставьте свой комментарий