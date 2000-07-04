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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко показала, как отдыхает в Турции

Регина Тодоренко показала, как отдыхает в Турции
Фото в купальнике ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная телеведущая, звезда программы "Орел и решка" Регина Тодоренко, которая отпраздновала свой день рождения в Лондоне с российским певцом Владом Топаловым, сбежала отдохнуть на море несколько дней. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото в купальнике. На снимке Регина позирует без макияжа, лучезарно улыбаясь на фоне моря, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"На этом фото я выгляжу уставшей, изнеможенной, но счастливой от количества работы, которую мне дает вселенная! Осталось еще миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, отчистить права на песни, домонтировать оставшиеся проекты, внести правки по графике, сдать проект каналу @fridaytv, но все же работать дистанционно, сидя возле моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера", – подписала фото Тодоренко.

Поклонники ведущей расхвалили снимок, сравнив ее с американской актрисой Джессикой Билл.

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"Ты лучше всех", "Похожа здесь на Джессику Билл", "Красивая даже когда усталая", "Регина как всегда восхитительна", "Регина-огонь!", "Какая красивая улыбка", "Солнечная, наполненная, счастливая", – написали подписчики в комментариях к фото.
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 Теги: Регина Тодоренко, Турция, пляж

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Сегодня, 10:24 » Автор: Алена Шимко
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