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Раздел: Культура  
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Слава из "НеАнгелов" показала мужа

Слава из "НеАнгелов" показала мужа
На фото ее муж — еще студент.

Знаменитая украинская певица Слава Каминская показала, как выглядел ее муж в юные годы. Фотографию Каминская опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Напомним, муж артистки — известный пластический хирург Эдгар Каминский.

На снимке Эдгар сидит за столом с бумагами, похожими на реферат. Он в костюме и с зачесанными волосами назад. Певица не указала, в каком году сделана эта фотография, но скорее всего — во время студенческих лет Эдгара Каминского.
«Мой малыш», — так подписала фотографию Слава Каминская.

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Пользователи написали много приятных комментариев и отметили, что в молодости Эдгар Каминский был похож на Гарри Поттера. Также фанаты отметили схожесть сына Славы и Эдгара Леонардо на отца.
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 Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, муж

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Сегодня, 13:41 » Автор: Алена Шимко
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