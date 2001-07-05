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Слава из "НеАнгелов" показала мужа
На фото ее муж — еще студент.
Знаменитая украинская певица Слава Каминская показала, как выглядел ее муж в юные годы. Фотографию Каминская опубликовала на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Напомним, муж артистки — известный пластический хирург Эдгар Каминский.
На снимке Эдгар сидит за столом с бумагами, похожими на реферат. Он в костюме и с зачесанными волосами назад. Певица не указала, в каком году сделана эта фотография, но скорее всего — во время студенческих лет Эдгара Каминского.
«Мой малыш», — так подписала фотографию Слава Каминская.
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Пользователи написали много приятных комментариев и отметили, что в молодости Эдгар Каминский был похож на Гарри Поттера. Также фанаты отметили схожесть сына Славы и Эдгара Леонардо на отца.
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