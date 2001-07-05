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Раздел: Культура  
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Наталью Могилевскую раскритиковали за чрезмерную худобу

Наталью Могилевскую раскритиковали за чрезмерную худобу
Певица Наталья Могилевская поразила поклонников чрезмерной худобой.

В Instagram артистка выставила новое фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Очевидно, что увлечение диетами достигло своего предела.

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Могилевская выглядит слишком худой и уставшей. Фанаты певицы просят ее перестать уже худеть.
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 Теги: Наталья Могилевская, критика, худоба

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Сегодня, 15:27 » Автор: Алена Шимко
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