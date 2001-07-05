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Раздел: Культура  
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Жена Жени Галича впервые показала сына

Жена Жени Галича впервые показала сынаЖеня и Валерия также воспитывают старшую дочь Еву.

Жена фронтмена украинской группы O.Torvald Жени Галича Валерия впервые показала лицо их маленького сына Даниила.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Мальчику недавно исполнился год, но личико малыша родители показали в соцсети только сейчас.

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Как известно, лидер группы O.Torvald, который представлял Украину на Евровидении-2017, во второй раз стал папой в апреле 2017 года.
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Сегодня, 18:40 » Автор: Едгар Букмирза
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