Раздел: Культура
Звезда Голливуда снялась в чувственном фотосете
Автором съемки стал культовый фотограф Патрик Демаршель.
Киноактриса и продюсер Джоди Фостер стала звездой июльского выпуска глянца The Edit. 55-летняя актриса не только приняла участие в элегантной фотоистории, но и откровенно рассказала о личном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На роскошных и проницательных снимках актриса предстала в элегантных образах из новых коллекций таких брендов, как Rick Owens, Michael Kors и Stella McCartney.
Читайте также: 41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в чувственном фотосете
В интервью для журнала Джоди призналась, что несмотря на неистовую поддержку своей матери, которая пыталась сделать свою дочь своим настоящим партнером, для нее эти отношения стали все же болезненными.
Киноактриса и продюсер Джоди Фостер стала звездой июльского выпуска глянца The Edit. 55-летняя актриса не только приняла участие в элегантной фотоистории, но и откровенно рассказала о личном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На роскошных и проницательных снимках актриса предстала в элегантных образах из новых коллекций таких брендов, как Rick Owens, Michael Kors и Stella McCartney.
Читайте также: 41-летняя Шарлиз Терон поразила красотой в чувственном фотосете
В интервью для журнала Джоди призналась, что несмотря на неистовую поддержку своей матери, которая пыталась сделать свою дочь своим настоящим партнером, для нее эти отношения стали все же болезненными.
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