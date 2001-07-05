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Раздел: Культура  
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Звезда Голливуда снялась в чувственном фотосете

Звезда Голливуда снялась в чувственном фотосете Автором съемки стал культовый фотограф Патрик Демаршель.

Киноактриса и продюсер Джоди Фостер стала звездой июльского выпуска глянца The Edit. 55-летняя актриса не только приняла участие в элегантной фотоистории, но и откровенно рассказала о личном.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

На роскошных и проницательных снимках актриса предстала в элегантных образах из новых коллекций таких брендов, как Rick Owens, Michael Kors и Stella McCartney.

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В интервью для журнала Джоди призналась, что несмотря на неистовую поддержку своей матери, которая пыталась сделать свою дочь своим настоящим партнером, для нее эти отношения стали все же болезненными.

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 Теги: Голливуд, фотосет

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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