Раздел: Культура
Олег Винник рассказал о смерти мамы
Винник рассказал, почему не смотря на трагедию решил дать концерт.
Популярный украинский певец Олег Винник в честь дня рождения разразился откровениями о самом главном
Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
«Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным … уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения — скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт», — отметил он.
«И я выполнил волю матери. Кто бы мне что не говорил, я уверен, что это было правильное решение. Мама мной гордилась при жизни и сейчас гордится с небес. Что вы чувствовали в тот момент? Словами это передать невозможно. Ужасно, если, наоборот, родители хоронят детей». – подчеркнул он.
Читайте также: Олег Винник стал героем забавных фотожаб
Напомним, звезда украинской эстрады Олег Винник присоединился к команде полнометражной комедии «Скажене Весілля». Съемки картины начались в конце мая, а уже осенью «скажена» комедия выйдет в широкий прокат. Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Популярный украинский певец Олег Винник в честь дня рождения разразился откровениями о самом главном
Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
«Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным … уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения — скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт», — отметил он.
«И я выполнил волю матери. Кто бы мне что не говорил, я уверен, что это было правильное решение. Мама мной гордилась при жизни и сейчас гордится с небес. Что вы чувствовали в тот момент? Словами это передать невозможно. Ужасно, если, наоборот, родители хоронят детей». – подчеркнул он.
Читайте также: Олег Винник стал героем забавных фотожаб
Напомним, звезда украинской эстрады Олег Винник присоединился к команде полнометражной комедии «Скажене Весілля». Съемки картины начались в конце мая, а уже осенью «скажена» комедия выйдет в широкий прокат. Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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