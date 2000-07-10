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Раздел: Культура  
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Олег Винник рассказал о смерти мамы

Олег Винник рассказал о смерти мамыВинник рассказал, почему не смотря на трагедию решил дать концерт.

Популярный украинский певец Олег Винник в честь дня рождения разразился откровениями о самом главном

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.

«Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным … уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения — скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт», — отметил он.

«И я выполнил волю матери. Кто бы мне что не говорил, я уверен, что это было правильное решение. Мама мной гордилась при жизни и сейчас гордится с небес. Что вы чувствовали в тот момент? Словами это передать невозможно. Ужасно, если, наоборот, родители хоронят детей». – подчеркнул он.

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Напомним, звезда украинской эстрады Олег Винник присоединился к команде полнометражной комедии «Скажене Весілля». Съемки картины начались в конце мая, а уже осенью «скажена» комедия выйдет в широкий прокат. Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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 Теги: Олег Винник, смерть

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Вчера, 23:36 » Автор: Едгар Букмирза
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