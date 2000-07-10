Раздел: Культура
Дочь Робби Уильямса получит почетную роль на свадьбе британской принцессы
Пятилетняя девочка будет бросать цветочные лепестки.
Близится день, когда ещё одна наследница Елизаветы II – принцесса Евгения – вступит в брак. И хотя девушка не получит корону после смерти королевы, её свадьба будет не менее шикарна, чем принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Стало известно, что чета Робби Уильямс и его жена Айда также приглашены на королевское бракосочетание. Но главной гостьей станет их 5-летняя дочь Тедди, которая вместе с принцессой Шарлоттой исполнит роль девочки, усыпающей дорогу принцессы к алтарю цветами.
Кольца жениху и невесте поднесёт принц Джордж. Принцесса Евгения известна своей смелостью в нарушении правил, установленных королевой.
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Однако пригласить Робби Уильямса на свою свадьбу требует особой решимости. Напомним, что певец ранее бывал в Букингемском дворце, где осмелился курить марихуану, в чём сам признался.
Близится день, когда ещё одна наследница Елизаветы II – принцесса Евгения – вступит в брак. И хотя девушка не получит корону после смерти королевы, её свадьба будет не менее шикарна, чем принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Стало известно, что чета Робби Уильямс и его жена Айда также приглашены на королевское бракосочетание. Но главной гостьей станет их 5-летняя дочь Тедди, которая вместе с принцессой Шарлоттой исполнит роль девочки, усыпающей дорогу принцессы к алтарю цветами.
Кольца жениху и невесте поднесёт принц Джордж. Принцесса Евгения известна своей смелостью в нарушении правил, установленных королевой.
Читайте также: Инсайдеры рассказали о помолвке Джастина Бибера
Однако пригласить Робби Уильямса на свою свадьбу требует особой решимости. Напомним, что певец ранее бывал в Букингемском дворце, где осмелился курить марихуану, в чём сам признался.
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