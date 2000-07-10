» » Дочь Робби Уильямса получит почетную роль на свадьбе британской принцессы
Раздел: Культура  
0

Дочь Робби Уильямса получит почетную роль на свадьбе британской принцессы

Дочь Робби Уильямса получит почетную роль на свадьбе британской принцессы Пятилетняя девочка будет бросать цветочные лепестки.

Близится день, когда ещё одна наследница Елизаветы II – принцесса Евгения – вступит в брак. И хотя девушка не получит корону после смерти королевы, её свадьба будет не менее шикарна, чем принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Стало известно, что чета Робби Уильямс и его жена Айда также приглашены на королевское бракосочетание. Но главной гостьей станет их 5-летняя дочь Тедди, которая вместе с принцессой Шарлоттой исполнит роль девочки, усыпающей дорогу принцессы к алтарю цветами.

Кольца жениху и невесте поднесёт принц Джордж. Принцесса Евгения известна своей смелостью в нарушении правил, установленных королевой.

Читайте также: Инсайдеры рассказали о помолвке Джастина Бибера

Однако пригласить Робби Уильямса на свою свадьбу требует особой решимости. Напомним, что певец ранее бывал в Букингемском дворце, где осмелился курить марихуану, в чём сам признался.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Робби Уильямс, дочь, свадьба

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     320
     0

Похожие новости по теме

В Сети появились первые фото принца Луи и принцессы Шарлотты В Сети появились первые фото принца Луи и принцессы Шарлотты

Фотографии герцога и герцогини Кембриджских поразили публику.

Марго Робби примерит Марго Робби примерит "корону" британской королевы

Звезда "Отряда самоубийц" сыграет королеву Елизавету I.

По-королевски красива: Кейт Миддлтон появилась на публике в любимой диадеме принцессы Дианы По-королевски красива: Кейт Миддлтон появилась на публике в любимой диадеме принцессы Дианы

Кейт выглядела превосходно.

Принцессу Шарлотту наконец-то крестили Принцессу Шарлотту наконец-то крестили

Крестными принцессы стали Дэвид Бэкхем и кузина принца Уильяма - принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Герцогиня Кемриджская рассказала, кто будет крестными ее ребенка Герцогиня Кемриджская рассказала, кто будет крестными ее ребенка

Стало известно, кто станет крестными родителями второго ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх