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Раздел: Культура  
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Кайли Дженнер рассказала о последствиях родов

Кайли Дженнер рассказала о последствиях родов По словам знаменитости, у неё значительно увеличилась грудь.

Молодая телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вовсю наслаждается радостями материнства. Девушка обожает свою дочурку Сторми и счастлива, что малышка унаследовала ее черты, о чем и рассказала в недавнем интервью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В феврале Кайли Дженнер впервые стала мамой. Своему бойфренду Трэвису Скоту она родила дочь, которую назвали Сторми. Сейчас звезда реалити-шоу вовсю наслаждается материнством и делится с поклонниками подробностями о малышке.

Вот и на днях молодая мама поведала о дочери. По словам младшей сестры Ким Кардашьян, она очень переживала из-за внешности Сторми.

"Я так сильно молилась, чтобы ей достались мои большие глаза, и теперь у нее самые большие и красивые глазки на свете. Единственная вещь, из-за которой я чувствовала себя неуверенной, у нее есть. Ей достались идеальные пухлые губки. Спасибо за это ее папе".

Также Кайли поведала, что многие поклонники по снимкам на ее странице в Инстаграм решили, будто она быстро пришла в форму поле родов, однако на самом деле ее фигура кардинально изменилась.

Моя грудь увеличилась чуть ли не в три раза, что меня реально беспокоит. И у меня появились растяжки. Я чувствую, что мой живот изменился, моя талия, мой зад стал намного больше и бедра. Но это просто перемены, и теперь я должна сменить свой стиль, потому что просто не влезаю в старые вещи.

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Стоит отметить, что стиль свой Кайли таки изменила: на днях знаменитость поделилась снимком, на котором предстала с минимумом макияжа.

Кайли Дженнер рассказала о последствиях родов
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 Теги: Кайли Дженнер, роды, последствия

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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