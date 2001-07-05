Раздел: Культура
Кайли Дженнер рассказала о последствиях родов
По словам знаменитости, у неё значительно увеличилась грудь.
Молодая телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вовсю наслаждается радостями материнства. Девушка обожает свою дочурку Сторми и счастлива, что малышка унаследовала ее черты, о чем и рассказала в недавнем интервью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В феврале Кайли Дженнер впервые стала мамой. Своему бойфренду Трэвису Скоту она родила дочь, которую назвали Сторми. Сейчас звезда реалити-шоу вовсю наслаждается материнством и делится с поклонниками подробностями о малышке.
Вот и на днях молодая мама поведала о дочери. По словам младшей сестры Ким Кардашьян, она очень переживала из-за внешности Сторми.
"Я так сильно молилась, чтобы ей достались мои большие глаза, и теперь у нее самые большие и красивые глазки на свете. Единственная вещь, из-за которой я чувствовала себя неуверенной, у нее есть. Ей достались идеальные пухлые губки. Спасибо за это ее папе".
Также Кайли поведала, что многие поклонники по снимкам на ее странице в Инстаграм решили, будто она быстро пришла в форму поле родов, однако на самом деле ее фигура кардинально изменилась.
Моя грудь увеличилась чуть ли не в три раза, что меня реально беспокоит. И у меня появились растяжки. Я чувствую, что мой живот изменился, моя талия, мой зад стал намного больше и бедра. Но это просто перемены, и теперь я должна сменить свой стиль, потому что просто не влезаю в старые вещи.
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Стоит отметить, что стиль свой Кайли таки изменила: на днях знаменитость поделилась снимком, на котором предстала с минимумом макияжа.
Молодая телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер вовсю наслаждается радостями материнства. Девушка обожает свою дочурку Сторми и счастлива, что малышка унаследовала ее черты, о чем и рассказала в недавнем интервью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В феврале Кайли Дженнер впервые стала мамой. Своему бойфренду Трэвису Скоту она родила дочь, которую назвали Сторми. Сейчас звезда реалити-шоу вовсю наслаждается материнством и делится с поклонниками подробностями о малышке.
Вот и на днях молодая мама поведала о дочери. По словам младшей сестры Ким Кардашьян, она очень переживала из-за внешности Сторми.
"Я так сильно молилась, чтобы ей достались мои большие глаза, и теперь у нее самые большие и красивые глазки на свете. Единственная вещь, из-за которой я чувствовала себя неуверенной, у нее есть. Ей достались идеальные пухлые губки. Спасибо за это ее папе".
Также Кайли поведала, что многие поклонники по снимкам на ее странице в Инстаграм решили, будто она быстро пришла в форму поле родов, однако на самом деле ее фигура кардинально изменилась.
Моя грудь увеличилась чуть ли не в три раза, что меня реально беспокоит. И у меня появились растяжки. Я чувствую, что мой живот изменился, моя талия, мой зад стал намного больше и бедра. Но это просто перемены, и теперь я должна сменить свой стиль, потому что просто не влезаю в старые вещи.
Читайте также: Дочь Робби Уильямса получит почетную роль на свадьбе британской принцессы
Стоит отметить, что стиль свой Кайли таки изменила: на днях знаменитость поделилась снимком, на котором предстала с минимумом макияжа.
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