Раздел: Культура
Бывшая девушка Джастина Бибера отреагировала на помолвку певца
О реакции знаменитости рассказал инсайдер.
Интернет взорвала новость о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин. И, конечно, всем интересно, как отреагировала Селена Гомес, бывшая возлюбленная Джастина, на такую новость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Известно, что в этот момент она развлекалась на яхте вместе со своей подругой и выглядела очень счастливой на фото. А вот инсайдеры уверяют: по этой равнодушием скрывается образа.
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Селене Гомес эта новость о помолвке бывшего далась не так уж и просто: "Она в шоке. Она не ожидала такого поворота событий, близкие Селены просят уважать ее переживания и не лезть с вопросами".
Интернет взорвала новость о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин. И, конечно, всем интересно, как отреагировала Селена Гомес, бывшая возлюбленная Джастина, на такую новость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Известно, что в этот момент она развлекалась на яхте вместе со своей подругой и выглядела очень счастливой на фото. А вот инсайдеры уверяют: по этой равнодушием скрывается образа.
Читайте также: Кайли Дженнер рассказала о последствиях родов
Селене Гомес эта новость о помолвке бывшего далась не так уж и просто: "Она в шоке. Она не ожидала такого поворота событий, близкие Селены просят уважать ее переживания и не лезть с вопросами".
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