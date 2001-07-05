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Раздел: Культура  
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Бывшая девушка Джастина Бибера отреагировала на помолвку певца

Бывшая девушка Джастина Бибера отреагировала на помолвку певца О реакции знаменитости рассказал инсайдер.

Интернет взорвала новость о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин. И, конечно, всем интересно, как отреагировала Селена Гомес, бывшая возлюбленная Джастина, на такую ​​новость, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Известно, что в этот момент она развлекалась на яхте вместе со своей подругой и выглядела очень счастливой на фото. А вот инсайдеры уверяют: по этой равнодушием скрывается образа.

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Селене Гомес эта новость о помолвке бывшего далась не так уж и просто: "Она в шоке. Она не ожидала такого поворота событий, близкие Селены просят уважать ее переживания и не лезть с вопросами".
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 Теги: Джастин Бибер, Селена Гомес

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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