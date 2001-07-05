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Раздел: Культура  
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Актер из "Дизель Шоу" снова стал отцом

Актер из "Дизель Шоу" снова стал отцом У Александра Бережка родился сын.

В семье актера "Дизель Шоу" снова пополнение. У Александра Бережка и его супруги Алены родился второй ребенок - сын: ростом 51 см и весом 3230 г, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Сын Александра появился на свет 9 июля в 6:31 в одном из частных столичных роддомов.

Мама и новорожденный чувствуют себя отлично и уже готовятся к выписке

Счастливый папа признается, что очень переживал за жену.

"Мы счастливы! Все произошло так быстро и комфортно, что мы даже испугаться не успели)) Ночью у Алены начались схватки, и мы сразу же отправились в больницу."

К слову, по дороге в роддом Алена снимала Story для своего профиля в Instagram @abereg_- супруги шутили в машине, девушка ела шоколадные конфеты.

Это второй ребенок в семье Александра и Алены. Старшему Глебу в сентябре исполнится два года. Имя новорожденного сына юморист пока не разглашает.

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Мама с малышом после больницы приедут в просторный дом за городом, который построил Александр. К появлению малыша там завершили все глобальные работы. А бабушки и дедушки, по словам Саши, с нетерпением ждут внука.
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 Теги: Александр Бережок, ребенок

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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