Актер из "Дизель Шоу" снова стал отцом

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На Троицу, 4 июня, в семье ведущего реалити-шоу «Холостяк» Григория Решетника родился второй ребенок.

Радостное событие в семье актера «Дизель Шоу» и ведущего ICTV Александра Бережка произошло в сентябре – супруга Алена подарила любимому сына.

В популярном реалити-шоу участники не только строят любовь, а и рожают и воспитывают своих детей, рождённых на проекте.