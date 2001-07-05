Раздел: Культура
Владимир Зеленский показал фотографии с роскошными усами
По словам комика, в этом образе он напоминает индийского самурая.
Совсем недавно Надя Дорофеева опубликовала закулисье съемок украинской комедии «Я, ты, он, она». А теперь руководитель студии «Квартал 95» и один из главных актеров ленты Владимир Зеленский показал один из своих образов в фильме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На своей странице в Instagram Зеленский опубликовал забавные снимки, на которых похож по мнению пользователей на украинского артиста Павла Зиброва.
Правда сам Зеленский посчитал, что больше на индийского самурая. «Индийский самурай. Опасен лишь на фотографии», - прокомментировал фото актер.
Стоит отметить, что некоторые пользователи сравнили усатого Зеленского с украинским телеведущим Борисом Бурдой и с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром.
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Scotch предлагает нашим читателям оценить новый образ юмориста и написать в комментариях, кого из знаменитостей он вам напоминает больше всего.
Совсем недавно Надя Дорофеева опубликовала закулисье съемок украинской комедии «Я, ты, он, она». А теперь руководитель студии «Квартал 95» и один из главных актеров ленты Владимир Зеленский показал один из своих образов в фильме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
На своей странице в Instagram Зеленский опубликовал забавные снимки, на которых похож по мнению пользователей на украинского артиста Павла Зиброва.
Правда сам Зеленский посчитал, что больше на индийского самурая. «Индийский самурай. Опасен лишь на фотографии», - прокомментировал фото актер.
Стоит отметить, что некоторые пользователи сравнили усатого Зеленского с украинским телеведущим Борисом Бурдой и с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром.
Читайте также: Актер из "Дизель Шоу" снова стал отцом
Scotch предлагает нашим читателям оценить новый образ юмориста и написать в комментариях, кого из знаменитостей он вам напоминает больше всего.
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