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Раздел: Культура  
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Подошли к концу съемки последнего сезона "Игры престолов"

Подошли к концу съемки последнего сезона "Игры престолов"Восьмой и последний сезон сериала выйдет в 2019 году.

Съемки финального сезона популярного фэнтези-сериала "Игра престолов" завершились. Об этом в своем Instagram сообщил актер Кит Харингтон, исполняющий в фильме роль Джона Сноу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

"Игра престолов" официально закончила съемки", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее о завершении съемок в сериале оригинально сообщила актриса Мейси Уильямс(Арья Старк), а также актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен.

Восьмой и последний сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году. Он будет состоять из шести эпизодов.

Британская актриса Софи Тернер (Санса Старк) заявила, что финальный сезон "Игры престолов" станет самым кровавым в истории сериала.

Добавим, что по информации издания Belfast Telegraph, съемки приквела "Игры престолов" начнутся в октябре 2018 года в Белфасте (Северная Ирландия). Действие сериала будет развиваться за тысячи лет до событий, рассказанных в "Игре престолов".

Вероятней всего сериал будет называться "Долгая ночь" (The Long Night).

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Выход нового сериала стоит ожидать не ранее чем через год после завершения "Игры престолов", в 2020 году.
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 Теги: Игра Престолов, съемки

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Сегодня, 15:17 » Автор: Алена Шимко
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