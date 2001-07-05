Раздел: Культура
Джонни Деппа обвинили в избиении мужчины
Инцидент произошел в апреле прошлого года.
Голливудский актер Джонни Депп в последнее время никак не вылазят из скандалов, в которые он попадал еще несколько месяцев назад. В этот раз мужчина Грег Брукс заявил, что тот его избил на съемочной площадке фильма "Город лжи".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Грег позволил себе критические высказывания относительно сцены, где играли друзья актера. Тогда Депп, по словам мужчины, находился в состоянии алкогольного опьянения и нарвался на драку, используя нецензурную лексику.
После этого вмешались охранники Деппа и увели его. Брукс добавил, что актер "злонамеренно и сильно дважды ударил его в грудную клетку", в результате чего Брукс пострадал физически и эмоционально. После того, как Грег пообещал не обращаться в суд, его уволили со съемочной площадки кинокартины. Наконец мужчина решился разобраться с обидчиком.
Он хотел заставить истца страдать от унижения. Алкогольное опьянение и вспыльчивость Деппа создали враждебную, оскорбительную и опасную рабочую среду,– говорится в судебном иске.
Читайте также: Менеджер Джонни Деппа утверждает, что актер бил свою жену
Представители Джонни Деппа эту ситуацию пока не прокомментировали.
Голливудский актер Джонни Депп в последнее время никак не вылазят из скандалов, в которые он попадал еще несколько месяцев назад. В этот раз мужчина Грег Брукс заявил, что тот его избил на съемочной площадке фильма "Город лжи".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Грег позволил себе критические высказывания относительно сцены, где играли друзья актера. Тогда Депп, по словам мужчины, находился в состоянии алкогольного опьянения и нарвался на драку, используя нецензурную лексику.
После этого вмешались охранники Деппа и увели его. Брукс добавил, что актер "злонамеренно и сильно дважды ударил его в грудную клетку", в результате чего Брукс пострадал физически и эмоционально. После того, как Грег пообещал не обращаться в суд, его уволили со съемочной площадки кинокартины. Наконец мужчина решился разобраться с обидчиком.
Он хотел заставить истца страдать от унижения. Алкогольное опьянение и вспыльчивость Деппа создали враждебную, оскорбительную и опасную рабочую среду,– говорится в судебном иске.
Читайте также: Менеджер Джонни Деппа утверждает, что актер бил свою жену
Представители Джонни Деппа эту ситуацию пока не прокомментировали.
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