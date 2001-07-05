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Раздел: Культура  
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Джонни Деппа обвинили в избиении мужчины

Джонни Деппа обвинили в избиении мужчины Инцидент произошел в апреле прошлого года.

Голливудский актер Джонни Депп в последнее время никак не вылазят из скандалов, в которые он попадал еще несколько месяцев назад. В этот раз мужчина Грег Брукс заявил, что тот его избил на съемочной площадке фильма "Город лжи".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Инцидент произошел в апреле прошлого года, когда Грег позволил себе критические высказывания относительно сцены, где играли друзья актера. Тогда Депп, по словам мужчины, находился в состоянии алкогольного опьянения и нарвался на драку, используя нецензурную лексику.

После этого вмешались охранники Деппа и увели его. Брукс добавил, что актер "злонамеренно и сильно дважды ударил его в грудную клетку", в результате чего Брукс пострадал физически и эмоционально. После того, как Грег пообещал не обращаться в суд, его уволили со съемочной площадки кинокартины. Наконец мужчина решился разобраться с обидчиком.

Он хотел заставить истца страдать от унижения. Алкогольное опьянение и вспыльчивость Деппа создали враждебную, оскорбительную и опасную рабочую среду,– говорится в судебном иске.

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Представители Джонни Деппа эту ситуацию пока не прокомментировали.

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 Теги: Джонни Депп, драка, Инцидент

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Сегодня, 19:28 » Автор: Едгар Букмирза
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