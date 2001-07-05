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Раздел: Культура  
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Джамала показала маленького сына на отдыхе

Джамала показала маленького сына на отдыхеАртистка выложила милое фото сына.

Певица Джамала устроила семейное путешествие в Турцию, куда взяла и 3-месячного сына Эмир-Рахмана.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Певица вместе с мужем Бекиром и крошечным сыном гостят у старшей сестры певицы, Эвелины.

Джамала делится в своем Instagram снимками живописных пейзажей и своих родных. В частности, артистка выложила милое фото сына Эмир-Рахмана, однако личика малыша так и не показала.

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Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018-го родила сына Эмира-Рахмана.
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 Теги: Джамала, сын, отдых

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Сегодня, 21:36 » Автор: Едгар Букмирза
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