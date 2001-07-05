Раздел: Культура
Джамала показала маленького сына на отдыхе
Артистка выложила милое фото сына.
Певица Джамала устроила семейное путешествие в Турцию, куда взяла и 3-месячного сына Эмир-Рахмана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певица вместе с мужем Бекиром и крошечным сыном гостят у старшей сестры певицы, Эвелины.
Джамала делится в своем Instagram снимками живописных пейзажей и своих родных. В частности, артистка выложила милое фото сына Эмир-Рахмана, однако личика малыша так и не показала.
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Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018-го родила сына Эмира-Рахмана.
Певица Джамала устроила семейное путешествие в Турцию, куда взяла и 3-месячного сына Эмир-Рахмана.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Певица вместе с мужем Бекиром и крошечным сыном гостят у старшей сестры певицы, Эвелины.
Джамала делится в своем Instagram снимками живописных пейзажей и своих родных. В частности, артистка выложила милое фото сына Эмир-Рахмана, однако личика малыша так и не показала.
Читайте также: Анна Седокова показала маленького сына
Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018-го родила сына Эмира-Рахмана.
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