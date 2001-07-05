Раздел: Культура
Тоня Матвиенко кардинально изменила имидж
Тоня предстаёт женщиной, переживающей сложные отношения.
Дочь выдающейся украинской певицы Нины Матвиенко – Тоня – активно занимается сольной карьерой. Звезда выпустила новый клип, в котором сменила имидж.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Зажигательная блондинка Тоня Матвиенко перевоплотилась в брюнетку. В необычном образе певи
В ролике Тоня предстаёт женщиной, переживающей сложные отношения. Ее необычный образ может свидетельствовать о стремлении перевоплотиться после завершения романтической истории.
Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал похожий вопрос. Есть ситуации, когда небезразличный тебе человек ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: "Кто я для тебя?"– рассказала она.
Читайте также: Тоня Матвиенко сильно изменилась
По замыслу режиссера, роль мужчины в видео выполняет камера. Такой неожиданный ход немного смутил поклонников певицы, которые отметили, что композиция, которая им понравилась, совершенно не соответствует ролику.
Дочь выдающейся украинской певицы Нины Матвиенко – Тоня – активно занимается сольной карьерой. Звезда выпустила новый клип, в котором сменила имидж.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Зажигательная блондинка Тоня Матвиенко перевоплотилась в брюнетку. В необычном образе певи
В ролике Тоня предстаёт женщиной, переживающей сложные отношения. Ее необычный образ может свидетельствовать о стремлении перевоплотиться после завершения романтической истории.
Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал похожий вопрос. Есть ситуации, когда небезразличный тебе человек ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: "Кто я для тебя?"– рассказала она.
Читайте также: Тоня Матвиенко сильно изменилась
По замыслу режиссера, роль мужчины в видео выполняет камера. Такой неожиданный ход немного смутил поклонников певицы, которые отметили, что композиция, которая им понравилась, совершенно не соответствует ролику.
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