Раздел: Культура
Влад Яма поделился фотографиями из детства
Во вторник, 10 июля, знаменитому Владу Яме исполнилось 36 лет.
Популярный украинский танцор и судья многочисленных танцевальных телепроектов Влад Яма, который 10 июля празднует день рождения, показал свое раритетное фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Звездный именинник побывал в студии "Сніданку з 1+1", где и показал, как выглядел в детстве.
36-летний хореограф рассказал, что первыми его поздравили супруга Лилиана, сын и несколько друзей.
"Мы еще не ложились в полночь. Мы вышли на двор, и я увидел маленький тандыр во дворе. Хотелось сразу что-то пожарить, но ночью как-то не пошло", - отметил Влад.
Читайте также: Сальвадор Собрал снял необычный клип на новую песню
В свой день рождения Яма признался, что мечтает о еще одном ребенке, однако с женой они этого пока не обсуждали.
Популярный украинский танцор и судья многочисленных танцевальных телепроектов Влад Яма, который 10 июля празднует день рождения, показал свое раритетное фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Звездный именинник побывал в студии "Сніданку з 1+1", где и показал, как выглядел в детстве.
36-летний хореограф рассказал, что первыми его поздравили супруга Лилиана, сын и несколько друзей.
"Мы еще не ложились в полночь. Мы вышли на двор, и я увидел маленький тандыр во дворе. Хотелось сразу что-то пожарить, но ночью как-то не пошло", - отметил Влад.
Читайте также: Сальвадор Собрал снял необычный клип на новую песню
В свой день рождения Яма признался, что мечтает о еще одном ребенке, однако с женой они этого пока не обсуждали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
241
0
Также советуем посмотреть
- Смешные сообщения от «гуру пикапа»
- Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
- Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
- Забавные люди, в любой ситуации сохраняющие спокойствие
- Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
- Свежая десятка: подборка уморительных анекдотов
- Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки
- Прикол дня: в США младенцу пришлось предстать перед грозным судьей
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
Оставьте свой комментарий