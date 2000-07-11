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Раздел: Культура  
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Влад Яма поделился фотографиями из детства

Влад Яма поделился фотографиями из детства Во вторник, 10 июля, знаменитому Владу Яме исполнилось 36 лет.

Популярный украинский танцор и судья многочисленных танцевальных телепроектов Влад Яма, который 10 июля празднует день рождения, показал свое раритетное фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Звездный именинник побывал в студии "Сніданку з 1+1", где и показал, как выглядел в детстве.

36-летний хореограф рассказал, что первыми его поздравили супруга Лилиана, сын и несколько друзей.

"Мы еще не ложились в полночь. Мы вышли на двор, и я увидел маленький тандыр во дворе. Хотелось сразу что-то пожарить, но ночью как-то не пошло", - отметил Влад.

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В свой день рождения Яма признался, что мечтает о еще одном ребенке, однако с женой они этого пока не обсуждали.

Влад Яма поделился фотографиями из детства
Влад Яма поделился фотографиями из детства
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 Теги: Влад Яма, фото

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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