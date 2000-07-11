Раздел: Культура
Джамала показала, как она отдыхает с мужем и сестрой
Певица умилила сеть совместными фото с сестрой и мужем.
Украинская певица Джамала отправилась со своими самыми близкими людьми на отдых в Турцию. При этом для незабываемого релакса исполнительница и ее родные выбрали зеленое побережье турецкого города Датча в провинции Мугла. Побережье полуострова омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Недавно Джамала поделилась со своими instagram-подписчиками серией теплых фотографий с отдыха в Турции.
На фотографиях Джамала позирует на фоне гористой местности Датчи. Также певица показала уютные домики с характерной для этого региона архитектурой. И сделала несколько совместных фото со своим мужем и сестрой Эвелиной.
"Очень красивый день!" – лаконично подписала снимки Джамала.
Подписчики певицы поспешили пожелать своей любимице приятного отдыха. А также отметить, что Джамала выглядит отлично – отдохнувшей и очень счастливой.
"Очень красивый день и очень красивая Джа", - пишет nikita_luppov.
"Ваша сестра? Так похожи! Одно очарование", - отмечает irinabo5983.
"Такі хороші та позитивні фото. Чудовий краєвид, що самій захотілося побувати там", - признается viktoryakorytko.
"Божее, Джа, какая красивая. Восхищаюсь и вдохновляюсь", - пишет oksanaminnick.
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"Очень красиво выглядишь", - признается nazar_05_00.
Украинская певица Джамала отправилась со своими самыми близкими людьми на отдых в Турцию. При этом для незабываемого релакса исполнительница и ее родные выбрали зеленое побережье турецкого города Датча в провинции Мугла. Побережье полуострова омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Недавно Джамала поделилась со своими instagram-подписчиками серией теплых фотографий с отдыха в Турции.
На фотографиях Джамала позирует на фоне гористой местности Датчи. Также певица показала уютные домики с характерной для этого региона архитектурой. И сделала несколько совместных фото со своим мужем и сестрой Эвелиной.
"Очень красивый день!" – лаконично подписала снимки Джамала.
Подписчики певицы поспешили пожелать своей любимице приятного отдыха. А также отметить, что Джамала выглядит отлично – отдохнувшей и очень счастливой.
"Очень красивый день и очень красивая Джа", - пишет nikita_luppov.
"Ваша сестра? Так похожи! Одно очарование", - отмечает irinabo5983.
"Такі хороші та позитивні фото. Чудовий краєвид, що самій захотілося побувати там", - признается viktoryakorytko.
"Божее, Джа, какая красивая. Восхищаюсь и вдохновляюсь", - пишет oksanaminnick.
Читайте также: Джамала показала маленького сына на отдыхе
"Очень красиво выглядишь", - признается nazar_05_00.
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