Джамала показала, как она отдыхает с мужем и сестрой

Певица умилила сеть совместными фото с сестрой и мужем.



Украинская певица Джамала отправилась со своими самыми близкими людьми на отдых в Турцию. При этом для незабываемого релакса исполнительница и ее родные выбрали зеленое побережье турецкого города Датча в провинции Мугла. Побережье полуострова омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным, сообщает



Недавно Джамала поделилась со своими instagram-подписчиками серией теплых фотографий с отдыха в Турции.



На фотографиях Джамала позирует на фоне гористой местности Датчи. Также певица показала уютные домики с характерной для этого региона архитектурой. И сделала несколько совместных фото со своим мужем и сестрой Эвелиной.



"Очень красивый день!" – лаконично подписала снимки Джамала.



Подписчики певицы поспешили пожелать своей любимице приятного отдыха. А также отметить, что Джамала выглядит отлично – отдохнувшей и очень счастливой.



"Очень красивый день и очень красивая Джа", - пишет nikita_luppov.



"Ваша сестра? Так похожи! Одно очарование", - отмечает irinabo5983.



"Такі хороші та позитивні фото. Чудовий краєвид, що самій захотілося побувати там", - признается viktoryakorytko.



"Божее, Джа, какая красивая. Восхищаюсь и вдохновляюсь", - пишет oksanaminnick.



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"Очень красиво выглядишь", - признается nazar_05_00.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинская певица Джамала отправилась со своими самыми близкими людьми на отдых в Турцию. При этом для незабываемого релакса исполнительница и ее родные выбрали зеленое побережье турецкого города Датча в провинции Мугла. Побережье полуострова омывается сразу двумя морями – Эгейским и Средиземным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Недавно Джамала поделилась со своими instagram-подписчиками серией теплых фотографий с отдыха в Турции.На фотографиях Джамала позирует на фоне гористой местности Датчи. Также певица показала уютные домики с характерной для этого региона архитектурой. И сделала несколько совместных фото со своим мужем и сестрой Эвелиной."Очень красивый день!" – лаконично подписала снимки Джамала.Подписчики певицы поспешили пожелать своей любимице приятного отдыха. А также отметить, что Джамала выглядит отлично – отдохнувшей и очень счастливой."Очень красивый день и очень красивая Джа", - пишет nikita_luppov."Ваша сестра? Так похожи! Одно очарование", - отмечает irinabo5983."Такі хороші та позитивні фото. Чудовий краєвид, що самій захотілося побувати там", - признается viktoryakorytko."Божее, Джа, какая красивая. Восхищаюсь и вдохновляюсь", - пишет oksanaminnick."Очень красиво выглядишь", - признается nazar_05_00.



