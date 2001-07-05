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Раздел: Культура  
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В Италии умер известный модельер

В Италии умер известный модельер Карло Бенеттон ушел из жизни в 74 года.

Один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо на 75-м году жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Отмечается, что модельер скончался от тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении полугода.

Ранее в Италии скончалась самая пожилая женщина Европы.

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На момент смерти Джузеппине Проджетто исполнилось 116 лет и 37 дней.
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 Теги: Италия, Карло Бенеттон, смерть

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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